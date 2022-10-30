القبض على سائق سيارة نقل دهس 3 أشخاص في «توك توك» بالمقطم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على أحد سائقي سيارات النقل، التي تسببت في دهس توك توك، نتج عنها وفاة أب ونجله وسائق التوك توك، أمام منطقة الأسمرات، وجرى نقل الضحايا إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدًا لإنهاء إجراء تصاريح الدفن، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، فيما تكثف الأجهزة الأمنية للقبض على سائق السيارة النقل الأخرى الهارب.

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الواقعة، حينما ورد إخطار لقسم شرطة المقطم، من غرفة عمليات النجدة بالقاهرة يفيد وقوع حادث تصادم بمنطقة الأسمرات بالمقطم، نتيجة سباق إحدى سيارات النقل، وعقب الانتقال والفحص تبين قيام سيارة نقل بدهس مركبة توك توك يستقلها 3 أشخاص، وأسفر الحادث عن مصرع 3 يدعى «سلامة عوض» في العقد الخامس من عمره يعمل (سمكري)، ونجله «مصطفى»، و«زينهم سعد» سائق التوك توك نتيجة للتصادم.

تفريغ الكاميرات والاستماع لشهود العيان

وانتقلت جهات التحقيق إلى مكان الحادث، وأمرت بنقل الضحايا إلى المستشفى وعمل الإسعافات اللازمة للمصاب، كما أمرت بالتحفظ على قائد السيارة النقل، وسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الحادث، للوقوف على كواليس لحظة التصادم والاستماع إلى أقوال شهود العيان الذين تصادف وجودهم في محيط الحادث لحظة التصادم.

كما انتقل رجال المرور إلى مكان الحادث، لتسيير الحركة المرورية، وتم نقل الضحايا والمصابين إلى المستشفى، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الرأي القانوني

وعن العقوبة المنتظرة لكل من سائقي النقل اللذين كانا يتسابقان معًا وتسبب في الحادث، يقول المحامي والخبير القانوني، أحمد عزت: سيتم معاقبتهما طبقًا لما ورد بالمادة 238 في فقرتها الثانية بأن كل من تسبب خطأ في القتل نتيجة إخلال جسيم أو تعاطى مسكر أو مخدر أو نكلا عن مساعدة المجنى عليه فعقوبته الحبس مدة لاتقل عن سنه ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وهذه الفقرة بها ظرف مشدد للعقوبة.

ونصت المادة 238 في فقرتها الثالثة بأن من تسبب في وفاة أكثر من 3 أشخاص نتيجة إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته القوانين وتوافر ظرف آخر من الظروف السابقة بالفقرتين الأولى والثانية فعقوبة المتهم الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات، وأن المتهم إذا ارتكب جريمة تحت تأثير الخمر فتدخل في الظرف المشدد بالفقرة الثانية من المادة 238 من قانون العقوبات.