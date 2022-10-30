عضو مبادرة «ابدأ»: نعمل على التوسع في إنشاء المصانع الجديدة والاهتمام بالمتعثرة

قالت الدكتورة آية حسام الدين، عضو مبادرة «ابدأ»، إن المبادرة بدأت منذ عام وجرى عرض الفكرة على الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكانت الفكرة الرئيسية هي في التمكين الاقتصادي لحياة كريمة، كما «طورنا بها وعملنا عليها، وفكرنا في كيفية تمثيل شباب قرى حياة كريمة، ومساعدة أفرادها على استدامة التنمية التي تحققت في هذه القرى».

وأضافت عضو مبادرة «ابدأ»، خلال مداخلة هاتفية بالفقرة الإخبارية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن المبادرة عملت على محور المشروعات الكبرى، وكيف نتوسع في مصانع جديدة وكيف ننفذ صناعات مغذية لهذه الصناعات، وعملنا على محور آخر لدعم الصناعات والاهتمام بالمصانع المتعثرة، والبحث والتطوير والتدريب.

تدريب مهني وحرفي

وأشارت إلى أن الهدف من التدريب أن يكون تدريبا مهنيا وحرفيا لشباب مصر لتحسين الصورة الذهينة للتعليم التقني والفني في مصر، كما أنه خلال العام الماضي استطعنا أن نصل لـ64 مشروعا على الأرض في كل القطاعات الصناعية بالتعاون مع 33 مستثمر وطني و20 مستثمرا أجنبيا من 12 دولة مختلفة من أكبر المصنعين العالميين، لنضمن نقل التكنولوجيا والمشاركة، وتوفير نقد أجنبي، و«قدرنا خلال السنة اللي فاتت الوصول لهذا العدد».

وأوضحت أنه بعد التوجيه والدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي، سنصل لأضعاف ذلك خلال الفترة المقبلة، و«الفترة المقبلة سنتوسع أكثر وسندخل في قطاعات صناعية أكثر، وسنبحث عن أفضل تكنولوجيا في أي دولة لنقل هذه التكنولوجيا لنبدأ من حيث انتهى الآخرون».

كل المشروعات تهتم بالتصنيع في المقام الأول

وأكدت على أن المشروعات جميعها مهمتها الأساسية التصنيع لأن المبادرة في أساسها قائمة على الاهتمام بالصناعة، والمشاريع الكبرى كما أن هناك مشروعات أخرى لدعم محور المصانع المتعثرة والمخالفة، كما استطعنا من خلالها أن نقابل أكثر من 3 آلاف مصنع.