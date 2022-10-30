حملات رقابة وفتح معارض.. تعرف على إجراءات الشرقية لمحاربة الغلاء

عقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اجتماعاً لمتابعة توافر السلع بالأسواق والتأكيد على تقديمها للمواطنين بأسعارها المناسبة والتصدي لارتفاع الأسعار وجشع التجار.

التأكيد على ضرورة توافر السلع الغذائية الأساسية للمواطنين

بدأ محافظ الشرقية الاجتماع بالتأكيد على ضرورة توافر السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية تنفيذاً لقرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين مساء أمس، وكذلك استمرار آليات ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة ومحاربة الغلاء ومنع استغلال المواطنين.

مطابقة المعروض من السلع للاشتراطات الصحية

شدد المحافظ على تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق بين مديريات الصحة والطب البيطري والتموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز والمدن وجهاز حماية المستهلك وفرق المتابعة الميدانية بالمحافظة للمرور على المحال التجارية والأسواق والمنافذ المختلفة للحوم والسلع الغذائية، للتأكد من الالتزام بالأسعار ومطابقة المعروض من السلع للاشتراطات الصحية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

كما أكد المحافظ على ضرورة استمرار فتح المعارض والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة لبيع السلع الغذائية بكل المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء والغرفة التجارية ومديرية التموين ومباحث التموين والشركة العامة لتجارة الجملة وكذلك متابعة التزام التجار بتوفير السلع بجودة عالية واستقرار الأسعار في الأسواق لحماية محدودي الدخل والأسر البسيطة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة المحتكرين والمخالفين.

وخلال الاجتماع وجَّه محافظ الشرقية وكيلة وزارة التموين بالمتابعة المستمرة لسير العمل بالمخابز والتأكد من الالتزام بحصص الدقيق المقررة لها، وتقديم خبز جيد للمواطنين مع إلزام مفتشي التموين بالمرور اليومي على المخابز، وتحرير محاضر للمخالفين لضمان وصول الخبز المدعم لمن يستحق.