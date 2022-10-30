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«قصور الثقافة» تطلق فعاليات المسرح المتنقل بقرية حلفا في الفيوم ضمن «حياة كريمة»

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إلهام زيدان
07:46 م | الأحد 30 أكتوبر 2022
جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، فعاليات المسرح المتنقل بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي في قرية حلفا التابعة للوحدة المحلية بمطول، وذلك بمدرسة حلفا الابتدائية، التي تستمر حتى 31 أكتوبر الجاري.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وضمن مبادرة حياة كريمة.

ورشة فنون تشكيلية ضمن الفعاليات

وتضمنت الفعاليات، مجموعة متنوعة من الورش الفنية، ومنها ورشة فنون تشكيلية نفذها محمد عبد الرحمن إلى جانب ورشة أشغال يدوية نفذتها سناء قناوي وأماني عبدالتواب، بالإضافة إلى ورشة خرز نفذتها مشيرة الدفناوي وندا أحمد.

ختام الفعاليات بعرض فني لكورال الطفل 

واختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة كورال الطفل بقصر ثقافة الفيوم، بقيادة المايسترو أبو المجد الكاشف، التي قدمت عددا من الأغاني الوطنية.

جاء ذلك بحضور ربيع أبو جليل رئيس الوحدة المحلية بمطول، محمود قطب من إدارة أطسا التعليمية، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالقرية.

 

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إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.