من «أم الدنيا» إلى «كل الدنيا»: هنا القاهرة (ملف خاص)

فى الـ7 مساء غدا بتوقيت القاهرة تنطلق قناة «القاهرة» الإخبارية الإقليمية، بشعارها الذى أعلنت عنه قبل أسابيع ويلخص رسالتها لجمهورها والعالم «هنا القاهرة.. عاصمة الخبر».

«القاهرة الإخبارية» إحدى قنوات قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبشهادة خبراء الإعلام والصحافة فى مصر والدول العربية والمراقبين الدوليين، تمثل مرحلة جديدة من تاريخ الإعلام المصرى وامتدادا لريادته الراسخة فى الوطن العربى والشرق الأوسط وأفريقيا، منذ 194 عاماً.. ريادة عبّر عنها بجلاء الشعار الجامع الوافى «هنا القاهرة» الذى انطلق مدوياً فى افتتاح الإذاعة المصرية عام 1934، ليكون أول ما يصل من مصر للعالم عبر هذه الموجات المصرية التى فاض تأثيرها وحضورها وتواصل لعقود، وشكّل وعى أجيال، وأثرى ثقافة أمم وشعوب.

«القاهرة الإخبارية» حلم طال انتظاره، يتمحور حول مشروع إعلامى عربى رائد، ينطلق من مصر، ويصل صوته من أم الدنيا إلى كل الدنيا.. بدأ التخطيط له فى نوفمبر 2017، استجابة لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى عندما أعلن فى منتدى شباب العالم عن الإعداد لإطلاق قناة تليفزيونية إخبارية مصرية بمعايير عالمية، ومع تفاقم جائحة كورونا تعطل العمل بالمشروع، حتى عاد للنور مرة أخرى فى يونيو 2021، واستأنفت الشركة المتحدة إعداد القناة، وفى 31 أكتوبر انطلق مشروع «القاهرة الإخبارية».

وعلى مدار شهور تشكلت خلايا عمل استعداداً للحظة البث المباشر، وجرى اختيار قائمة مذيعين وإعلاميين كبار، وشبكة مراسلين فى عواصم عالمية مهمة، وخبراء دوليين، فضلاً عن ضم كوادر شبابة تمثل جيلاً جديداً من الإعلاميين يحمل على عاتقه مسئولية المنافسة باحترافية واقتدار. «هنا القاهرة»، عاصمة العرب ومحور التأثير فى المنطقة، وركيزة استقرار أساسية.. هنا يتشكل الخبر ويكون التحقيق وتدور الحوارات وتنطلق الأحداث والفعاليات ويجتمع العالم، ويعيش الناس حياة مليئة بزخم حضارى وإنسانى، كل هذا سيجد صداه فى فضاء مصرى عربى احترافى على شاشة واعدة هى «القاهرة».