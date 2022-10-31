معهد القرآن بالسويس يعطي إجازة في السيرة النبوية لـ6 سيدات

كرم الدكتور كمال بربري حسين العمري، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق بمحافظة السويس، وعميد معهد القرآن، 6 سيدات من الحاصلين على إجازة في السيرة النبوية العطرة، برواق كمال بربري بحي السويس.

وقال الدكتور كمال بربري حسين العمري، عميد معهد القرآن، ووكيل وزارة الأوقاف الأسبق، إن السيدات اللاتي حصلن على إجازات في السيرة والنبوية، يختلفن من حيث أعمارهن والشهادات العملية الحاصلين عليها، وكذلك الحالة الاجتماعية، فمنهن سيدات بيوت، وموظفات وجامعيات.

الإجازة في كتاب ابن هشام

وتابع أن الإجازة يحصل عليها بعض السيدات، في مدد زمنية معينة، وكذلك الرجال، لكن الكتاب الذي نحن بصدده «الروض الأنف» لابن هشام وهو من أعظم وأقدم كتب السيرة النبوية على الإطلاق، وعبد الملك بن هشام من علماء مصر المتميزين العظام القدامى، والكتاب عبارة عن 4 مجلدات نتناولها خلال عام هجري كامل، خلال 44 محاضرة، إذ جرى اختصاره وتحقيقه.

الإجازة في شهر الانتصارات

وأوضح عميد معهد القرآن، أن الإجازة جاءت في شهر الانتصارات وكذلك شهر ميلاد الرسول والحاصلات عليها في تلك الأيام سوف تكون لهن ذكرى جميلة.

وأردف أن أسماء الحاصلات على إجازة هن:

1- الحاجة نادية محمود أحمد ضيف مدير عام بالمديرية سابقا

2- فاكيهة صابر عبد المجيد ربة منزل

3- صفاء محمد هلال

4- فريدة صابر أحمد شحاتة

5- ولاء جلال محمود يونس

6- دعاء محمود إسماعيل