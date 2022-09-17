تكريم 13 سيدة حصلن على إجازة في السيرة النبوية والقرآن الكريم بالسويس

كرم الدكتور كمال بربري حسين العمري وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، ورئيس معهد القرآن بالسويس والقاهرة، 13 سيدة حصلن على إجارة في السيرة النبوية والقرآن الكريم، بدار مصطفى بدوي لتحفيظ القرآن.

إقبال من كبار السن

أكد الدكتور كمال بربري حسين العمري، أحد علماء الأزهر ومدير معهد القرآن بالقاهرة والسويس لـ«الوطن»، أن هناك ظاهرة تستحق التقدير حيث يقبل عدد كبير من النساء والرجال في السويس من الساعين لتعلم القرآن الكريم والسيرة النبوية الشريفة من كبار السن، فيوجد عندنا في المعهد، سيدة بلغ سنها أكثر من 80 عاما وحصلت على إجازة في السيرة، وكانت تعمل مديرية مدرسة، وهذا يشير إلى أن هناك سعيا من عناصر المجتمع لتعلم علوم الدين، وتلك ظاهرة صحية تستحق الثناء.

13 سيدة يحصلن على إجارة في القرآن الكريم

وأوضح «بربري»، أن الحاصلات على إجارة في القرآن والسيرة من محافظة السويس هن: تهاني عباس حسين، سميرة ربيع محمود، شيماء محمود إسماعيل، فاطمة عادل أمين، هالة عباس حسين، عبير أحمد محمود، هبة الفقي، حنان زايد، هبة السيد، نادية محمود أحمد، سماح محمد صابر، دعاء محمد إسماعيل منهن مديريات عموم والتي تحضر دكتواره في الثروة السمكية وأيضاً ربات بيوت.