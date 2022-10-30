«الأرصاد» تحذر من شبورة مائية على القاهرة والوجه البحري غدا: تصل لحد الضباب

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، السائقين والمسافرين، على الطرق الزراعية والمحاور الرئيسية، بتوخي الحذر من تكون الشبورة المائية صباح غد الاثنين، التي قد تصل لحد الضباب، خاصةً على طريق القاهره الكبرى، والوجه البحري، في الساعات الأولى من الصباح.

«الأرصاد» تحذر من شبورة صباحا

وأوضحت الهيئة في بيان، أن الرؤية الأفقية، تقل في الشبوره مائية، صباحًا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية، والدلتا، وتصل لحد الضباب، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، مع نشاط نسبي للرياح، وتكون نسبة الرطوبة في محافظات الوجه البحري والقاهرة 75%، مع انخفاض تدريجي للحرارة، والرطوبة.

بيان بدرجات الحرارة

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غداً الاثنين على القاهرة الكبرى فستكون العظمى 28 درجة مئوية والصغرى 17 درجة.

محافظة القليوبية العظمى 27 درجة مئوية والصغرى 16 درجة.

محافظة كفر الشيخ العظمى 26 مئوية والصغرى 19 درجة.

محافظة الغربية العظمى 27 درجة مئوية والصغرى 19 درجة.

محافظة الدقهلية العظمى 26 درجة مئوية والصغرى 18 درجة.

محافظة المنوفية العظمى 27 درجة مئوية والصغرى 17 درجة.

محافظة البحيرة العظمى 27 درجة مئوية والصغرى 18 درجة.