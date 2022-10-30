حبس مدير مخبز بتهمة احتكار 12 طن دقيق لبيعها في السوق السوداء

أمرت جهات التحقيق، بحبس مدير مخبز بدون ترخيص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة حجب واحتكار 12 طن دقيق، بقصد بيعها بالسوق السوداء، وذلك لتحقيق أرباح غير مشروعة في الجيزة.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من رئيس مباحث التموين، يفيد بضبط المدير المسؤول عن مخبز سياحي بدون ترخيص بمحافظة الجيزة، وذلك لقيامه بتجميع وحجب كميات كبيرة من الدقيق بقصد بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

العثور على 12 طن دقيق مجهولة المصدر

وبإجراء التحريات، وبتفتيش المخزن عثر بداخله على 12 طن دقيق، مجهولة المصدر وعدم إعلان أسعارها، وبمواجهة المتهم اعترف بتجميع المضبوطات بقصد بيعها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة عن السعر المتداول بقصد الربح غير المشروع.

العقوبة المتوقعة للمتهم

ومن جهته، أكد المحامي محمد جمال، أن الغش والتلاعب في السلع والمنتجات، هي جرائم يعاقب عليها قانون حماية المستهلك، بالحبس والغرامة لكل من أخفى وخزن المنتجات الاستراتيجية، بقصد بيعها في السوق السوداء.

وأضاف «جمال» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه إذا تسببت السلعة أو المنتج في تعريض حياة المستهلك للخطر، أو تعريضه للإصابة بمرض مزمن، تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز عن مليوني جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

وأكد المحامي، أن كل من أخفى المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه أو ما يُعادل قيمة البضاعة محل الجريمة.