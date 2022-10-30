مدير «بحوث البساتين» لـ قصواء الخلالي: اهتمام رئاسي بصناعة التقاوي وإنتاج أصناف جديدة

قال الدكتور أحمد حلمي مدير معهد بحوث البساتين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ المعهد مؤسسة تابعة لمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، ويستهدف البحث التطبيقي، وينقسم أيضا إلى جزء إرشادي وآخر إنتاجي.

وأضاف «حلمي» في حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc: «الهدف الرئيسي استخراج بحوث تطبيقية تهم المزارع، مثل الأسمدة أو استنباط أصناف جديدة، وفي السنوات الأخيرة، كان هناك اهتمام رئاسي وعلى مستوى الوزارة والمركز والمعهد بصناعة التقاوي، فكان البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر».

عمل مؤسسي

وتابع مدير معهد بحوث البساتين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: «العمل في إنتاج التقاوي مؤسسي بعدما كان يعمل الباحثون والأفراد فرادى، إذ جرى تكوين مجاميع عمل لكل محصول بواقع 11 محصولا، وهذه المجاميع تشمل كل الجهات المختلفة في المركز وخارجه، وذلك لاستنباط أصناف جديدة من الطماطم، الفلفل، الباذنجان، الخيار، الكوسة، الكنتالوب، الفاصولياء، البازلاء، البطاطس، واللوبيا».

تسجيل 26 صنفا وهجينا

وواصل أن البرنامج يعمل على المدى القصير والطويل، إذ جرى تسجيل 26 صنفا وهجينا، منها تقاوي متاحة في وزارة الزراعة، مشددًا على أن وزير التموين وجّه بالحوكمة، حتى تكون هناك درجة نقاوة معينة وتوزيعها على الشركات والمزارعين.