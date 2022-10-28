«المتحدث باسم وزارة الزراعة»: طفرة كبيرة في الإنتاج منذ 2014.. «فيديو»

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ الدولة المصرية بدأت خطة كبيرة من أجل التنمية المستدامة في الأنحاء كافة، في الزراعة والصناعة والبنية التحتية، مشددًا على أن كل القطاعات شهدت طفرات كبيرة، بداية من عام 2014.

وأضاف القرش، في مداخلة هاتفية مع نشرة الأخبار مع الإعلامية دينا الوكيل، عبر قناة dmc، أن كل القطاعات بالدولة المصرية شهدت طفرات كبيرة، بداية من عام 2014، وكان قطاع الزراعة من أهم القطاعات التي حظيت باهتمام كبير ودخل في إعادة الهيكلة والتطوير الهيكلي، وهو ما كان له آثار كبيرة على مستوى تعظيم الإنتاج الزراعي وزيادة المساحات المنزرعة وزيادة القدرات الإنتاجية وفتح أسواق تصديرية كبيرة.

اهتمام بالكم والكيف

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية لم تكن تهتم بالكم فقط، ولكن بالكيف أيضا وجودة الإنتاج، وكان ذلك أمرا شديد الأهمية ساهم في فتح العديد من الأسواق مؤخرا، حيث جرى فتح أكثر من 40 سوق في آخر 3 أعوام، وهو ما ساهم في زيادة قوة مشاركة الاقتصاد الزراعي في الاقتصاد الكلي للدولة المصرية، حيث إن حجم الاقتصاد الزراعي تزيد مساهمته في الصادرات، وهو ما يعود بالنفع على المجتمع.

أهمية مبادرة حياة كريمة

وأشار، إلى أن معظم الاقتصاد الزراعي يقوم على سكان المناطق الريفية، الذين دعمتهم الدولة المصرية من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي قارب الانفاق فيها على تريليون جنيه، كما يتم بذل جهود كبيرة من أجل إحداث نقلة نوعية في توفير الأمن الغذائي للمواطن المصري.