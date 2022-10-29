«الزراعة»: 234 مليون جنيه لتمويل المشروع القومي للبتلو ضمن «حياة كريمة»

وافق السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على اعتماد مبلغ 234 لعدد 471 مستفيد من صغار المربين وشباب الخريجين بأجمالى عدد رؤوس ماشية (8158) رأس منهم (7951 رأس عجول مستورده محسنه وراثياً سريعة النمو، 207 رأس عجلات مستوردة عالية الإنتاجيه) وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى صغار المزارعين والمربيين.

وصرح المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة أن إجمالي ما تم تمويله للمشروع القومى للبتلو حتى الأن أكثر من 7,3 مليار جنية إستفاد منهم حوالى 42 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يقرب من 473 ألف رأس ماشية سواء كانت عجول لإنتاج اللحوم أو عجلات عالية الإنتاجيه، لتوفير المزيد من اللحوم والألبان.

وأضاف الصياد أنه تتم معاينات حظائر المستفيدين من قبل وزارة الزراعه والبنك الممول (الزراعى المصرى او الأهلي المصري) للتأكد من وجود مكان مناسب ومساحة كافية للتربية والإيواء، وفور إستلام المستفيد للرؤوس يتم التأمين عليها فى صندوق التأمين على الثروه الحيوانية وبنسبه مخفضه، ثم يتم تكثيف المتابعات الميدانيه على المستفيدين لدراسة أى مشكلات محتمله على أرض الواقع والعمل على حلها وتذليلها فى مهدها.

ومن ناحيته قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أن نسبة إسترداد القرض تقترب كثيراً من المائه فى المائه وذلك يدل على وعى المستفيدين فى إستخدام وتوجيه القرض فيما خصص من أجله، وكذلك يدل على المتابعات الميدانيه المكثفه على المستفيدين من المشروعوأضاف سليمان أنه يمكن الإستفادة من المشروع القومى للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو أقرب فرع بنك زراعى مصرى, او بنك اهلى مصرى والمنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية, أو من خلال التواصل الإلكترونى مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتساب (01551183225- 01551183224).