رئيس «حماية المستهلك» لـ قصواء الخلالي: حررنا 280 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

قال المهندس أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يلعب حاليا، دورا رقابيا مهما في مرحلة فارقة من اقتصاد مصر، خاصة أن الأزمة الحالية عالمية، مشيرا إلى أن بعض المتعاملين من التجار يحاولون استغلالها لصالحهم.

وأضاف «حسام»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية «CBC»، أن التجار المخالفين، يجر اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم بشكل سريع، إذ أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزارة التموين، تشديد الدور الرقابي على الأسواق كافة.

مضاعفة الجهود الرقابية

واستطرد: «ضاعفنا الجهود الرقابية، وشكلنا غرفة عمليات مركزية، وغرف عمليات في كل المحافظات، ويجر متابعه تنفيذ القرارات الخاصة بالتموين، ومتابعه تنفيذ قانون حماية المستهلك، وحررنا خلال 24 ساعة أكثر من 280 مخالفة، 60% منهم خاصة بعدم إعلان الأسعار، و20% بتهمة السلوك الخادع، وباقي المخالفات كانت في إطار سلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، والعدد ده كبير ومؤشر غير جيد أن فيه حالة من الارتباك، وأغلب المخالفات تنشأ من صغار التجار».

الرقابة على 21 سلعة

وأوضح أنه في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد فـ80% من مجهودات الجهاز، تتم على رقابة الـ21 سلعة والتي يحتاجهم المواطن في يومه العادي، و20% من عمل الجهاز يتم به مراقبة عمل الأسواق، «مش هيتوقف عمل الجهاز في كل الدوائر أو النطاقات اللي شغالين فيها، ولكن حاليا مركزين أكثر على السلع الأساسية والاستراتيجية».