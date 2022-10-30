بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في تصادم ميكروباص بعمود إنارة بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بعامود كهرباء على طريق دمنهور الرحمانية أمام قرية سنهور، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة دمنهور يفيد استقبال المستشفى 5 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بعمود إنارة وجاري عمل الفحوصات الطبية للمصابين.

تحديد أسماء المصابين

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين إصابة كل من: محمد سعد الصعيدي، 42 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، ولاء عطية ونس، 27 سنة، مصابة بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، أحمد إبراهيم نصار، 37 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالبطن، دميان رزق بخيت، 42 سنة، مصاب بكسر في الحوض ونزيف في البطن، كسر مضاعف بالساق اليمنى، حاتم محمد عبد اللطيف، 42 سنة، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، وجميعهم مقيمو مدينة دمنهور .

ونقل المصابون جميعا إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاجات والإسعافات اللازمة وجاري المتابعة مع المستشفى وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.