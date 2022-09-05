رقم شكاوى التموين للإبلاغ عن تلاعب التجار وارتفاع الأسعار

يستقبل رقم شكاوى التموين، اتصالات المواطنين، للإبلاغ عن تلاعب التجار في الأسعار، خاصة في أسعار السلع المعلنة من الحكومة، لذا تستقبل وزارة التموين، من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك، شكاوى المواطنين على مدار العام.

رقم شكاوى التموين

وللإبلاغ عن شكاوى التموين، يمكن للمواطن الاتصال على الخط الساحن لجهاز حماية المستهلك، أو عبر الاتصال بمنظومة الشكاوى الحكومية، على الأرقام التالية:

- 19588 رقم الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك.

- 16528 رقم الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية.

وتتابع وزارة التموين، من خلال غرفة عمليات مركزية الشكاوى من بقالي التموين حيال بيع السلع بأسعار تختلف عن السعر الرسمي المعلن في قائمة السلع التموينية، التي تشمل التالي:

قائمة السلع التموينية وأسعارها

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 10.5 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 23 جنيهًا.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 10.50 جنيهات.

4- مكرونة 800 جم بسعر 10.5 جنيه.

5- مكرونة 400 جم بسعر 5.25 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 11 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 7.50 جنيه.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 11 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 24 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 3 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 4.75 جنيه.

12- تونة (مفتتة) وزن 140 جرامًا بسعر 12 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7 جنيهات.

15- جبنة تتراباك 500 جم بسعر 13 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 17.50 جنيه.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 5.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 20 جنيهًا.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 4.25 جنيه.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر جنيه واحد.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم 2 جنيه.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم 2 جنيه.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه واحد.

26- بسكويت يويوز ويفر (أنواع) بسعر 2 جنيه.

27- بسكويت تومورو (أنواع) 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو (أنواع) 3 جنيهات.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 2 جنيه.