مبعوث رئاسة COP27 للشباب: نحن أكثر فئة ابتكارا لمواجهة تغيرات المناخ

أكدت الدكتورة أمنية العمراني، مبعوث رئاسة COP27 للشباب، أن فئة الشباب هي أكثر فئة عمرية متأثرة بالتغيرات المناخية سواء على الصحة أو الفرص المستقبلية بالتزامن مع زيادة معدل الكوارث الطبيعية، موضحة أن معدل الكوارث الطبيعية التي تحدث بسبب تغير المناخ ستتراوح من 2 إلى 8 أضعاف ما نشاهده الآن، مثل فيضانات باكستان وإعصارات جنوب أفريقيا وموجات الحرارة في أوروبا.

الشباب هم الفئة الأكثر ابتكاراً

وقالت «العمراني»، لـ«الوطن»، إنّ أكبر أسباب الوفاة في الشباب هي الأمراض التي تتأثر بتغير المناخ، موضحة أن الشباب هم الفئة الأكثر ابتكاراً ولديهم عزيمة وإيمان بمواجهة آثار التغيرات المناخية بابتكار حلول يتم تنفيذها على أرض الواقع، وانطلاقاً من ذلك تم تعيين أول مبعوث للشباب حتى يكون حلقة الوصل بين رئاسة المؤتمر بوصوت الشباب في مختلف الدول وعمل المشاورات والسماع لأرائهم في مواجهة تغير المناخ.

ورش عمل لتزويد قدرات الشباب

وأكدت الدكتورة أمنية العمراني، أنه سيتم تنظيم مؤتمر الشباب بداية من يوم 2 نوفمبر وهو عبارة عن مجموعة ورش عمل لتزويد قدرات الشباب وفهم المفاوضات التي تتم في المؤتمر للخروج ببيان الشباب وعرض آرائهم وأصواتهم وحلولهم خلاله في المؤتمر.

وأشارت إلى أنّ الجامعات المصرية نظمت العديد من الفاعليات بشأن توعية الطلاب بالتغيرات المناخية وكيفية مواجهتها مثل تخريج 500 رائد مناخح من جامعة عين شمس ونموذج المحاكاة في الجامعة البريطانية.

ونوهت بأن تعيين أول مبعوث للشباب بمثابة حلقة الوصل بين رئاسة المؤتمر وصوت الشباب للسماع للتحديات التي تواجههم والعمل على حلها، مؤكدة أنّ الحكومة المصرية عملت على توفير كل السبل الخاصة بحضور الشباب للمؤتمر.