ضبط مخازن مواد غذائية مخالفة في حملات لمراقبة الأسواق بكفر الشيخ

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، من ضبط مخزن لتوزيع المواد الغذائية احتكر سلعا استراتيجية، ومنعها من التوزيع لفترة طويلة، وذلك منذ شهر ديسمبر 2021م، وجرى التحفظ على 3380 كرتونة زيت طعام بإجمالي 20280 زجاجة زيت بإجمالي وزن 16.2 طن تقريباً، وتاريخ إنتاجها عام 2021م.

ضبط مخزن مستحضرات تجميل

كما تمكنت الحملة من ضبط مخزن مستحضرات تجميل ملك «م.ع.ا.ف.س»، يزاول نشاطه بدون ترخيص، وتم التحفظ على 6120 عبوة من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة، وضبط سيارة نقل لتوزيع المواد الغذائية، وتم التحفظ على 120 كيس ملح بوزن 240 كجم ملح طعام بدون فواتير تدل على مصدره.

ضبط مخزن مواد غذائية لحيازته سلع مجهولة المصدر

وتمكنت الحملة أيضاً، من تحرير محضر لبائع سجائر يبيعها بأزيد من التسعيرة، وضبط مخزن مواد غذائية لحيازته سلع مجهولة المصدر وبدون فواتير وتم التحفظ على 250 علبة جبن بوزن نصف كجم للواحدة، كما تم تحرير محضرين لصاحب مخبز وبقالة، لعدم الإعلان عن الأسعار للسلع المعروضة للبيع لجمهور المستهلكين، وتحرير محضرين لأنشطة تجارية بدون ترخيص عبارة عن «أدوات كهربائية - أدوات صحية»، وتحرير محضرين محضر حيازة سلع غذائية بدون فواتير تدل على مصدرها بمحال بقالة، وتم التحفظ على 13 كرتونة تونة مستوردة، وتم التحفظ على المضبوطات، وجاري الإحالة للنيابة العامة لإتخاذ شؤنها.

يأتي ذلك، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بضرورة الرقابة والتصدي بحزم لحالات احتكار السلع أو حجبها أو تخزينها بطريقة غير قانونية، مشدداً على الضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب أو مخالفة القانون.