بدء صرف الدفعة الثالثة من سلع الدعم الاستثنائي للأسر المستحقة.. غدا

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، غدا الثلاثاء، صرف الدفعة الثالثة من سلع الدعم الاستثنائي الذي بدأته الحكومة في شهر سبتمبر الماضي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الاكثر احتياجا والبالغ عددهم 10.5 مليون أسرة بناء على الحصر الحكومي لهم.

صرف السلع التموينية وسلع الدعم الاستثنائي غدا

وتشهد منافذ البقالين في الساعة التاسعة من صباح الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات التموينية، بالتوازي مع صرف الدفعة الثالثة من قيمة الدعم الاستثنائي الذي حددته الحكومة بقيمة من 100 إلى 300 جنيه طبقا لعدد الأفراد المدرجين على البطاقة.

ويستمر صرف الدعم الاستثنائي وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى 30 يونيه 2023 بدلا من انتهائه في فبراير 2023، ليكون 10 أشهر بدلا من 6 أشهر.

أسعار السلع التموينية عن شهر نوفمبر 2022

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضخ السلع التموينية لمنافذ البقالين بالأسعار الرسمية المدعمة، كالتالي:

1- سكر معبأ كجم بسعر 10.5 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 25 جنيهًا.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 10.50 جنيه.

4- مكرونة 800 جم بسعر 10.5 جنيه.

5- مكرونة 400 جم بسعر 5.25 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 12 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 7.50 جنيه.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 11 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 30 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 3.50 جنيه.

11- صلصة 300 جم بسعر 6 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 12 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

15- جبنة تتراباك 500 جم بسعر 14 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 20 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

19- صابون تواليت 125 جم بسعر 6.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 20 جنيهًا.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 5 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر جنيه واحد.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر جنيهين.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر جنيهين.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه واحد.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر جنيهين.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر جنيهين.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 3 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج 8 مكعبات بسعر 5.25 جنيه.