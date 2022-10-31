«الأرصاد» تحذر من تقلبات جوية اليوم وغدا: أمطار ورياح وطقس غير مستقر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان، أنّ خرائط الأقمار الصناعية كشفت عن عودة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اليوم وغدا مع وجود تقلبات جوية.

تفاصيل طقس اليوم

وكشفت الهيئة تفاصيل طقس اليوم إذ تزيد فرص سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وقد تكون خفيفة على السواحل الشرقية.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الأجواء تستمر مائلة للحرارة نهارا على شمال البلاد مائلة للبرودة في آخره الليل.

ولفتت إلى أن طقس اليوم الاثنين مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على كل الأنحاء.

أبرز الظواهر الجوية

وأوضحت أن أبرز الظواهر الجوية تتمثل في الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأفادت الهيئة أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث من 30 إلى 40% تقريبا، على بعض مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري قد تمتد خفيفة على مناطق من السواحل الشرقية على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح أحيانا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة، اليوم الأحد، على مدن ومحافظات الجمهورية، جاءت كالآتي:

القاهرة 27- 20.

العاصمة الإدارية 27- 20

6 أكتوبر 27 - 19

بنها 27 - 19

دمنهور 26- 19

كفر الشيخ 26- 19

المنصورة 26 - 19

دمياط 26 - 20

بورسعيد 26 - 20

الإسماعيلية 28 - 19

السويس 27 - 20

الزقازيق 27 - 19

شبين الكوم 27 - 19

طنطا 27 - 19

شلاتين 31 - 22

الإسكندرية 26- 20

العلمين الجديدة 26- 19

وادي النطرون 26 - 19

مطروح 24- 16

السلوم 23 - 15

سيوة 26- 14

العريش 27 - 20

رفح 27 - 19

الطور 27- 20

كاترين 22- 11

رأس سدر 29- 20

نخل 26- 15

طابا 26- 20

نويبع 27- 22.

حلايب 29- 23

شرم الشيخ 30 - 23

الغردقة 30 - 22

مرسى علم 30- 22

الفيوم 28 - 18

بني سويف 28- 17

المنيا 28- 17

أسيوط 28- 16

سوهاج 29- 18

قنا 30- 19

الأقصر 31- 19

أسوان 31- 19

الوادي الجديد 29- 16

أبو سمبل 31- 20

أبو رماد 30 - 22

رأس حدربة 28 - 23