قطع المياه عن مطوبس بكفر الشيخ لأعمال الصيانة.. اعرف المواعيد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، عن قطع مياه الشرب عن مركز مطوبس غداً الاثنين، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وهندسة كهرباء مطوبس.

انقطاع المياه لمدة 48 ساعة

وذكرت الوحدة المحلية، في بيان لها، أنه سيتم قطع مياه الشرب عن مركز مطوبس بدءاً من الساعة 11 مساء غدٍ الاثنين ولمدة 48 ساعة، حيث سيتم ربط خط قطر 1000 ملي خط جديد بالخط القديم أمام مستشفى مطوبس المركزي، والربط الثاني أمام محكمة مطوبس.

تدبير الاحتياجات اللازمة من المياه

وأهابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، بالمصالح الحكومية والمواطنين وأصحاب المخابز والمطاعم والمستشفيات والمساجد، بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال تلك الفترة، حتى عودة المياه إلى طبيعتها مرة أخرى.

مبادرة حياة كريمة في كفر الشيخ

جدير بالذكر، أن ذلك يأتي في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصري وتحسين خدمة مياه الشرب بقرى «حياة كريمة»، والتي من بينها قرى مركز مطوبس.