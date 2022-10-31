بروتوكول لطرح مشروع مرفق النقل الداخلي في المنوفية للقطاع الخاص

وقّع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بروتوكول تعاون بين وزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، ومحافظة المنوفية، بشأن تولي جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل، طرح مشروع مرفق النقل الداخلي بمحافظة المنوفية، وما يمتلكه من سيارات ومعدات وجراجات ومواقف وبنية تحتية، على القطاع الخاص، بهدف إدارته وتشغيله وتطويره، وذلك لمدة تعاون مقدارها 15 عاما، كما وجّه الوزير، رئيس شركة السوبرجيت، على هامش توقيع البرتوكول، بدراسة تسيير خط من شبين الكوم الى القاهرة أو الإسكندرية لخدمة المواطنين

تعظيم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الحكومية

وأشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أنّ توقيع البروتوكول يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الوزارة، وفي إطار تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تعظيم منظومة النقل الجماعي، وإدارة وتشغيل عدد من مرافق النقل الحالية، وتوفير خدمات نقل متميزة، خاصة وأنّ جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، هو الجهة الشرعية الوحيدة المخول لها منح أنواع التراخيص الخاصة بمزاولة أنشطة النقل البري والإشراف والرقابة على تنفيذها، فضلا عما يمتلكه الجهاز من كوادر وخبرات تمكنه من الاضطلاع بمهمة طرح عملية إسناد إدارة المرفق إلى القطاع الخاص والإشراف والرقابة على التنفيذـ بما يقدم أعلى مستوى من الخدمة للمواطنين.

وأضاف أنّ حدود التعاون هو تنظيم حركة النقل داخل حدود المحافظة، بإسناد إدارة استغلال وتشغيل وتطوير مرفق النقل الداخلي للمحافظة، وطرح خطوط ومسارات جديدة طبقا لحجم الطلب على الخدمة داخل المحافظة، وربط المحافظة بخارجها، لافتا إلة أنّه سيكون هناك رقابة من المحافظة إلى جانب الجهاز بالرقابة والتفتيش ومراقبة جودة الخدمة.

وأوضح أنّ جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، إلى جانب تنظيم النقل داخل المحافظات، فإنّه ينظم الربط بين المحافظات، من خلال شركات الوزارة، ثم من خلال القطاع الخاص المتميز، بهدف تقديم أعلى مستويات الخدمة والمحافظة على استمراريتها واستدامتها.

من جانبه، أشاد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين وزارتي التنمية المحلية والنقل، لمتابعة وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، حيث أكد حرص الحكومة على إيجاد منظومة نقل جماعي منظم لأبناء جميع المحافظات وتسهيل حركة المواطنين بشكل سريع وآمن وتوفير وسائل نقل حضارية.

وأشار آمنة، إلى توجيهات القيادة السياسية بتعظيم دور القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات بمختلف المجالات لخدمة المواطنين، مشيرا إلى تشجيع الحكومة لشركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال للمساهمة في رفع كفاءة المنظومة والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظات.

وقال وزير التنمية المحلية، إنّ إجمالي عدد المحافظات التي تم تنفيذ المشروع بها بلغت 7 محافظات، وسيتم خلال الفترة المقبلة التعاون مع وزارة النقل في هذا الملف للمساهمة في توفير وسائل نقل حضارية ومميزة للمواطنين وربط عواصم المحافظة بالمحافظات المجاورة والمراكز والمدن الداخلية.

تطوير منظومة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى جهود الوزارة في تطوير منظومة النقل العام بمحافظتي القاهرة والإسكندرية بالتعاون مع الوزارات المعنية لتحويل 2300 أتوبيس لهيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار.

وأشاد محافظ المنوفية، بالطفرة النوعية في مجالات النقل المختلفة التي ساهمت في تغيير نمط حياة المواطن بما يتماشى مع الجمهورية الجديدة، ما يؤدي إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار لتحفيز الاقتصاد الوطني وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

وأكد المحافظ، أنّ تفعيل الشراكة والتعاون مع وزارة النقل في تطوير مشروع مرفق النقل الداخلي من خلال جهاز تنظيم النقل البري، سيكون له مردود كبير على الخدمة المقدمة للمواطنين بمحافظة المنوفية والمحافظات المجاورة، من خلال تحسين جودة الخدمة وضمان استمراريتها وتحديث أسطول النقل بالمرفق.