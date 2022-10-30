وزير النقل: أي منطقة نعمل بها نطورها بشكل كامل.. «مش الطرق بس»

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة عندما تعمل بأحد المشروعات في أي منطقة فإننا لا نترك المنطقة كمان كانت عليه وإنما نطورها بشكل كامل، من اهتمام بالطرق وأعمدة إنارة، فالعمل لا يكون تحت الأرض فقط من خلال الأنفاق عند العمل في المترو، وإنما يكون أيضا بتطوير ما فوق الأرض من طرق.

نجري الإصلاحات اللازمة فور انتهاء العمل

وأضاف خلال تقرير ببرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى على شاشة «صدى البلد»، أن المواطنين يشعرون بحركة الأعمال التي تنجزها الوزارة، وليس من الطبيعي أن نستغرق فترة من الوقت في العمل في الشارع ونتركه كما هو دون عمل الإصلاحات اللازمة به وتطويره، «عندما نعمل في أي مشروع يشعر بنا جميع المواطنين من القلق اللي بنعمله، كما أنه ليس من الطبيعي أن نعمل تحت باطن الأرض للانتهاء من الأنفاق، ومحطة فوق الأرض ويستمر الشارع مغلقا إغلاقا جزئيا ونبدأ الحفر فيه لتحويل المرافق من كابلات كهرباء ومواسير مياه وصرف صحي وكابلات اتصالات، ونترك الشارع كما كان، لذلك بعد انتهاء العمل نعيد الشارع كأفضل ما يكون».

تحديث وتطوير الأرصفة وأعمدة الإنارة

وتابع الوزير أنه فور الانتهاء من العمل يجري تحديث وتطوير الأرصفة، كما يجري تنفيذ عملية تجديد للأسفلت وأعمدة الكهرباء، «ميدان الكيت كات يقع في تقاطع كورنيش النيل مع شارع السودان، وشارع السودان مكمل معانا، وفي شهر يوليو هتلاقي شارع السودان إلى نهايته خلص وبقى مطور ومحدث بالكامل حتى نهايته».