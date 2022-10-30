وزير النقل يبحث مع السفير التشيكي سبل إعادة تأهيل ورفع كفاءة جرارات السكك الحديدية

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، السفير ايفان يوكل سفير جمهورية التشيك بالقاهرة وذلك لبحث التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.

وفي بداية اللقاء، رحب وزير النقل بالسفير التشيكي في القاهرة، مؤكدا على العلاقات التاريخية المميزة بين الجانبين، والتطلع للتعاون مع الجانب التشيكي في مجالات النقل المختلفة.

مرور 100 عام على العلاقات المصرية التشيكية

ومن جانبه، أكد السفير التشيكي بالقاهرة، أن زيارته اليوم لوزارة النقل تأتي في إطار اهتمام الشركات التشيكية بالتعاون مع وزارة النقل في مختلف القطاعات خاصة مع العلاقات المميزة والتاريخية بين البلدين، إذ أن هذا العام يمثل مرور 100 عام على العلاقات المصرية التشيكية.

ثم تناولت المباحثات الاهتمام الكبير لشركة سكودا التشيكية للتعاون مع هيئة السكك الحديدية المصرية في رفع كفاءة وإعادة تأهيل جرارات السكك الحديدية، وأكد الوزير أهمية هذا المجال خاصة وأن هيئة السكك الحديدية لديها خطة لإعادة تأهيل ورفع كفاءة وتحديث 390 جرار سكة حديد لتدعيم قوة الجر وحركة نقل الركاب والبضائع، وجرى التأكيد على قيام وفد من شركة سكودا بزيارة ورش لمعاينة الجرارات؛ تمهيدا لإتمام المفاوضات ثم التعاقد مع هيئة سكك حديد مصر لرفع كفاءة وإعادة تأهيل هذه الجرارات.

إعادة تأهيل ترام الرمل

كما تم استعراض اهتمام شركة سكودا بمشروع إعادة تأهيل ترام الرمل، وأكد الوزير أن هناك مناقصة عامة مطروحة أمام جميع الشركات العالمية؛ ومنها سكودا، وتعلن نتائجها بعد الانتهاء من الإجراءات الخاصة بها وفق مبدأ الشفافية والنزاهة الذي تتبعه وزارة النقل في جميع المناقصات، كما جرى الاتفاق على تكثيف اللقاءات بين المختصين في الفترة المقبلة؛ لسرعة تفعيل التعاون المشترك وخاصة في مجال السكك الحديدية ومترو الأنفاق.