آخر أخبار وزارة التموين.. غرامة 2 مليون جنيه على التلاعب في الأسعار

جاءت آخر أخبار وزارة التموين التي أعلن عنها الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أمس خلال مؤتمر صحفي له، حول الغرامات والعقوبات المزمع توقيعها على التجار حال ضبطهم يبيعون السلع الغذائية أو غير الغذائية عبر التلاعب في أسعارها.

آخر أخبار وزارة التموين.. غرامة مالية على التجار حال التلاعب بالأسعار

وقرر الدكتور علي المصيلحي ضمن آخر أخبار وزارة التموين، إقرار غرامة مالية تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 2 مليون جنيه على أي تاجر يتلاعب في أسعار السلع المباعة لديه، فضلًا عن شن المزيد من الحملات الرقابية على المحال والسلاسل التجارية للتأكّد من بيع السلع بنفس أسعارها خلال الأسابيع الماضية.

وطالب وزير التموين المواطنين بالإبلاغ على الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية والخط الساخن لجهاز حماية المستهلك ضد أي تاجر أو محال تتلاعب في الأسعار، وذلك على الأرقام التالية:

- 16528 الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية.

- 19588 الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك.

غرفة عمليات مركزية تتابع توافر السلع بالمحافظات بنفس أسعارها

كما قرر الدكتور على المصيلحي وزير التموين تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة للتواصل مع المحافظات ومديريات التموين حول توافر السلع بالأسعار التي كانت عليها دون زيادة، من أجل تحقيق انضباط الأسواق واستقرار الأسعار، منوهًا إلى استمرار تحرك الحملات الرقابية للتصدي لممارسات بعض التجارة تجاه رفع أسعار السلع الغذائية الأساسية وخاصة الأرز والسكر والزيت.

وأضاف وزير التموين: «لا يوجد مبرر لرفع أسعار السلع في الوقت الحالي، خاصة مع عدم زيادة أسعار الخامات المستخدمة في التصنيع، وبالتالي سنتصدى لكل من يثبت تورطه في التلاعب بالأسعار على المواطنين».