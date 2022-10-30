عضو مبادرة «ابدأ» عن تدريب العمالة: «نستهدف عمالا مثقفين ومؤهلين للسوق»

قالت الدكتورة ياسمين إمام عضو المبادرة الوطنية «ابدأ»، إن المبادرة تعمل في محور التدريب، حتى يكون العامل المصري مثقفا ومؤهلا لسوق العمل: «نعمل على تثقيف المستفيدين وتأسيس كيان قوي للعامل المصري».

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم» على قناة الحياة: «بدأنا التدريب في سوهاج والمحافظة كانت متعاملة معنا وسهلت علينا صعابا كثيرة، وذلك بالشراكة مع وزارة الإنتاج الحربي التي وفرت لنا سيارة التدريب بـ3 تخصصات حرفية، مثل تصليح الأجهزة المنزلية واللحام والخراطة».

سوهاج نواة التدريب في مصر

وتابعت عضو المبادرة الوطنية «ابدأ»: «اخترنا سوهاج بسبب نسب البطالة ومعدلات الفقر، وستكون سوهاج هي النواة التي نبدأ فيها بصعيد مصر، كل محافظة سيكون لها الدراسات الخاصة بها، ففي البحيرة تنشط صناعة السجاد، ونرى الصناعات المستهدفة في كل محافظة، ونعمل على تطوير الصناعة».

بناء العنصر البشري

وتابعت الدكتورة ياسمين إمام عضو المبادرة الوطنية «ابدأ»: «نعمل على بناء العنصر البشري، بحيث يكون لدينا عامل محترف ومتطور، وفي سوهاج نظمنا ورش تدريب في الأسبوع الماضي، إذ كان أسبوعا حرفيا تبسيطيا، حصل فيه العمال على بعض التدريب تخللته بعض الأنشطة مثل رحلة ترفيهية لمعرفة معالم سوهاج ولجنة مكافحة الإدمان التي ثقفتهم بجلسات عن كيفية مكافحة الإدمان والتوعية ضده، وكانت هناك جلسة رياضية، وبالتالي فنحن لا نقدم جانبا حرفيا فقط، ولكن جانب متكامل لبناء شخصية متكاملة».