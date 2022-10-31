شريف مدكور: الإقبال على مهرجان الموسيقى العربية يؤكد تميز الفن الراقي

قال الإعلامي شريف مدكور، إنّ إقبال الجمهور على حفلات مهرجان الموسيقى العربية كبير، مؤكدا أنّه من عشاق الموسيقى العربية.

وأعرب شريف مدكور، خلال حواره مع الإعلامية أميرة العادلي، على قناة «الحياة»، عن سعادته بالجمهور وحضوره الكبير، لأنه يعني أنّ المصريين يريدون أن يتشبعوا بالفن الراقي، مشيدًا بنقل قناة «الحياة» للمهرجان حتى أصبحت تريند رقم 1 خلال الفترة الماضية، ما يعني أنّ المستمع والمشاهد المصري يريد مشاهدة «حاجة حلوة».

التصوير والإخراج المسرحي رائع

وتابع الإعلامي أنّ تنظيم المهرجان جيد جدًا والتصوير والإخراج المسرحي رائع وبه مجهود غير عادي، مشيرًا إلى أنّ كل الحفلات كانت «أحلى من بعض»: «حضرت حفل صابر الرباعي، بحب بساطته وفنه، وهحاول أحضر حفل محمد منير، لأنه فنان حقيقي وشخص جميل ومتواضع».

تفاصيل الدورة 31 من مهرجان الموسيقى العربية

وانطلق حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في نسخته الـ31 بدار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، وجيهان مرسي مديرة المهرجان، ومجدي صابر رئيس دار الأوبرا، وأُهديت الدورة إلى روح الموسيقار علي إسماعيل، تقديرا لمشواره الغنائي الكبير المليء بالإنجازات.

ومن المُقرر أن تستمر فعاليات مهرجان الموسيقى العربية حتى الخميس 3 نوفمبر المقبل، وتضم فعاليات المهرجان 39 حفلا غنائيا وموسيقيا، بمشاركة 99 فنانا من 9 دول عربية، هي مصر، والمغرب، والأردن، ولبنان، وسوريا، والعراق، والبحرين.

ويشارك نخبة من نجوم الفن في فعاليات المهرجان، بينهم الموسيقار الكبير عمر خيرت، والمايسترو سليم سحاب، والفنان محمد منير، وهاني شاكر، وراغب علامة، وكارول سماحة، وديانا حداد، ومدحت صالح، وأصالة، ونخبة من نجوم الفن.