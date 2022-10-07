العمالة غير المنتظمة تحت مظلة التأمينات.. تعرف على الأوراق المطلوبة

لم تعد العمالة غير المنتظمة مهددة من خطر التأمينات والمعاشات، فهي الفئة التي لم تنل نصيبا في المعاشات لفترة طويلة، إلى أن جاء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ومنح فئة العمالة غير المنتظمة فرصة التواجد تحت مظلة التأمينات الاجتماعية بعد الانقطاع.

تأمينات العمالة غير المنتظمة

وأوضحت دينا المقدم، المستشار القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن هذه الخطوة جاءت في إطار حرص الدولة المصرية وتوجيهات الرئيس بحماية العمالة غير المنتظمة، مشيرة إلى عدد من الخطوات المطلوبة من مواطن العمالة غير المنتظمة حتى يتمكن من الحصول على الحق في التأمينات الاجتماعية.

وقالت المقدم إنه من أجل الحصول على التأمين يجب أن يتقدم المواطن بنموذج رقم 1 لمكتب لتأمينات، لافتة إلى أن ذلك وفقا لما أكدت عليه الهيئة القومية للتأمينات، وهناك عدد من المستندات لا بد من تقديمها، وهي بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الأحوال المدنية وصورة شهادة الميلاد المميكنة وطلب اشتراك مؤمَّن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص وصورة بطاقة الرقم القومي.

المستندات المطلوبة

كما لفتت إلى عدد من المستندات الأخرى التي يجب أن يقدمها المواطن للحصول على التأمينات الاجتماعية وهي صحيفة البيانات الأساسية، وفقا للنموذج رقم (3) المرفق هنا في حالة وجود مدد سابقة وبيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة إلى جانب بيان بمدى استحقاق المؤمن عليه معاش آخر، وفقاً للنموذج رقم (4).

كما أشارت إلى باقي الأوراق المطلوبة والتي تتلخص في الآتي:

- شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة.

- تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك أو صورة منه.