«تجارية الإسماعيلية»: زيادة المعروض من السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة

أكد المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، توجيه كل التجار في المحافظة بضرورة زيادة المعروض من المنتجات في السوق بأسعار مناسبة، بالتزامن مع إجراءت مديرية التموين بمتابعة الأسعار ومنع احتكار السلع.

وقال «عثمان»، في بيان صحفي اليوم الاثنين، إنه يتم العمل بالتنسيق مع مديرية التموين لتوفير كل السلع الاستراتيجية، بهدف الحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي للدولة، من خلال تلبية احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، باعتبارها واجب وطني، مشيرا إلى أنه يتحتم على جميع المؤسسات الوقوف جنبا إلى جنب مع المواطن.

«عثمان»: نتابع المخزون الاستراتيجي

وقال «عثمان»، إن الغرفة تتابع نتائج الحملات التموينية مع مباحث التموين للرقابة على الأسواق، للتصدي لمحاولات البعض بشأن احتكار السلع، أو رفع الأسعار دون مبرر، مناشدا التجار بمنع احتكار السلع الاستراتيجية أو اخفائها والبيع بالأسعار المعلنة.

وأكد متابعة الغرفة تنفيذ إطار توجيهات القيادة السياسية، والخاصة باستمرار متابعة المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها السوقية.