معرض فني للمشغولات اليدوية بكلية الدراسات الإسلامية للبنات في القاهرة

افتتح الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، والدكتورة شفيقة الشهاوي، عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتورة وفاء غنيمي، وكيلة الكلية لشؤون التعليم والطلاب، المعرض الفني للمشغولات اليدوية واللوحات الفنية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة، بالتعاون مع أسرة (طلاب من أجل مصر).

يأتي ذلك تأكيدًا على تميز طالبات جامعة الأزهر وتفردهن، وتأكيدًا أيضًا على أنّهن عوامل قوة يسهمن في بناء الوطن والارتقاء به في الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبرعاية كريمة من الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة.

معروضات فنية

وأشاد الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، بما لمسه من إبداع فني يعكس مدى وعي طالبات جامعة الأزهر المصريات والوافدات، مشيرًا إلى أنّ هذه المعروضات الفنية المختلفة تعكس الذوق العالي والإبداع الذي تتميز به طالبات كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة.

وثمّن نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، هذا المعرض، الذي يعكس إبداع طالبات جامعة الأزهر في مختلف المجالات.

قمة المناخ cop27

يذكر أنّ المعرض تضمّن عديدًا من المنتجات اليدوية التي قامت عليها الطالبات «مصريات ووافدات»، إضافة إلى ذلك تضمّن المعرض تصميمات مختلفة للملابس وصور فنية مرسومة من إبداع الطالبات، ومعظم هذه المعروضات من مواد صديقة للبيئة، خاصة من قرب استضافة مصر لقمة المناخ cop27 خلال الأيام المقبلة في مدينة شرم الشيخ.