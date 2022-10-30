 أول مسابقة لتصميم الحلي والمجوهرات.. تفاصيل معرض «نبيو» للعام الثاني

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، في مؤتمر اليوم، تفاصيل افتتاح المعرض الدولي الثاني للذهب والمجوهرات «نبيو»، المقرر إقامته في الفترة من 10 حتى 12 ديسمبر 2022، داخل مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، بالتعاون بين وزارة التموين ممثلة فى مصلحة دمغ المصوغات والموازين والشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات وشعبة صناعة الذهب وشعبة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

تفاصيل معرض «نبيو» في دورته الثانية

ويشهد معرض نبيو للذهب هذا العام، الإعلان عن أول مسابقة للتصميم الحلي والمجوهرات بالاشتراك مع مدرسة التصميم للفنانة المصرية العالمية عزة فهمي.

كما يضم معرض نبيو في دورته الثانية، التالي:

- أكثر من 50 عارض محلي من أكبر المصنعين المصريين.

- 35% زيادة في عدد العارضين المصريين عن الدورة السابقة.

- 5 أجنحة دولية لأول مرة، إذ يضم 35 عارض من (إيطاليا، تركيا، الهند، الإمارات، لبنان).

- 200% زيادة في مساحة العرض (7500 متر مربع).

- 7500 زائر محلي و500 زائر دولي.

- أكثر من 100 مشتري دولي من 18 دولة وهم (الخليج العربي، شمال أفريقيا وأفريقيا).

يذكر أن «نبيو» هو رمز الذهب في مصر القديمة منذ عهد الفراعنة، إذ أنه وفقا لمعتقداتهم يعتبر الذهب معدنا سماويا غير قابل للتدمير.