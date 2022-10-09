تعرف على عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2023.. يزيد عن 100 يوم

كشف الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد غرة شهر رمضان 2023 لعام 1444 هجرياً، موضحاً أن بداية الشهر ستكون يوم الخميس الموافق 23 مارس 2023 وذلك وفقاً للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد القومي، لافتا إلى أن القرار النهائي في هذه المواعيد يكون لدار الإفتاء المصرية.

موعد غرة شهر رمضان 2023

وأوضح القاضي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عدد الأيام المتبقية على موعد غرة شهر رمضان 2023 هي 164 يوما، بدءاً من اليوم الموافق 9 أكتوبر، مؤكداً أن موعد بداية الشهر تم حسابه وفقاً للحسابات الفلكية.

الأيام المتبقية على شهر رمضان 2023

وتابع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن هلال شهر رمضان 2023 يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الـ7 و34 دقيقة مساء يوم الثلاثاء 29 من شعبان الموافق 21 مارس وهو يوم الرؤية وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، مضيفاً: «يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد غروب شمس يوم الرؤية في مدينة القاهرة وكذلك في أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية».