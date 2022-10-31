بالأسماء.. ارتفاع عدد المصابين في انقلاب أتوبيس بالإسماعيلية إلى 13 شخصا

ارتفع عدد المصابين في حادث انقلاب أتوبيس عمال في محافظة الإسماعيلية إلى 13 شخصا، معظمهم في العشرينيات من العمر، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم، فيما انتقلت الشرطة إلى طريق الإسماعيلية 36 الحربي لإعادة تسيير الطريق وفتحه ونقل الأتوبيس من مكان الحادث.

وقالت مصادر طبية مسؤولة في مجمع الإسماعيلية الطبي، إن المصابين جميعهم مقيمون في محافظة الشرقية، وكانوا في طريقهم للعمل في أحد المصانع بمنطقة استثمار الإسماعيلية.

حجز 3 حالات خطرة

وأضافت المصادر أنه تم حجز 3 مصابين في حادث الإسماعيلية فقط لخطورة حالتهم الصحية، فيما خرج 10 آخرون لإصابتهم بكدمات وسحجات في مختلف أنحاء الجسم وفي حالة طبية مستقرة.

وقالت المصادر، إنه حجز كل من ياسمين خالد محمد، وأجريت لها عملية بتر في الذراع، 30 سنة، وأحمد محمد حلمي، 20 سنة، مصاب بجرح تهتكي في الذراع، وتم حجزه لدخول غرفة العمليات، ومحمد خالد محمد، 22 سنة، مصاب بجرح في الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج لحين الانتهاء من الأشعات اللازمة، وعرضه على استشاري المخ والأعصاب.

تحسن وخروج 10 حالات

وأسفر حادث الإسماعيلية عن إصابة 10 آخرين، وخروجوا لتحسن حالتهم الصحية، وهم أحمد محمد شوقي، 24 سنة، مصاب بكدمات في الجسم، وأشرف عبد الحكيم رمضان، 26 سنة، مصاب بكدمات سطحية، ومحمد أيمن شوقي، 19 سنة، مصاب بكدمات في الجسم، وأحمد عبد الحميد إبراهيم، 26 سنة، مصاب بسحجات في الجسم، ومحمد علي محمد، 34 سنة، مصاب بسحجات في الجسم.

كما أسفر الحادث عن اصابة كل من محمد إبراهيم عبد الرحمن، 25 سنة، بسحجات وكدمات في الجسم، وإسماعيل محمود عبد المجيد، 22 سنة، بكدمات مختلفة في الجسم، ومحمد جمال السيد، 20 سنة، بكدمات وسحجات، وأنعام سيد محمد، 19 سنة، مصابة بكدمات مختلفة في الصدر، ومحمود محمد السيد، 26 سنة، مصاب باشتباه كسر في الأنف.