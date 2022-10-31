إصابة 6 أشخاص في انقلاب أتوبيس بالإسماعيلية.. منهم حالتان خطرتان

أصيب 6 أشخاص، صباح اليوم الاثنين، في انقلاب أتوبيس أثناء نقل العاملين إلى بعض الشركات بمحافظة الإسماعيلية، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم، فيما أشارت مصادر طبية مسؤولة إلى وجود حالتين خطرتان ضمن المصابين، وجاري إجراء الجراحات الطبية لهما.

انقلاب أتوبيس

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد انقلاب أتوبيس يحمل لوحات معدنية رقم «ع ر 1996» قرب مدينة «المستقبل» على طريق الإسماعيلية 36 الحربي.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بـ6 سيارات إلى مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم.

حالتان خطرتان

وقالت مصادر طبية مسؤولة في المستشفى، إن الإصابات بينها حالتان لشاب وفتاة في حالة خطرة، ما استلزم دخولهما غرفة العناية لحين استقرار الوضع الصحي لهما.

وأضافت المصادر انه تم تجهيز غرف العمليات على الفور لدخول المصابين وإجراء الجراحات اللازمة لهما، فيما استقبل قسم الجراحة 3 حالات أخرى وتم عمل الطوارئ اللازمة لهم.