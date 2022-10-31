آخر موعد لتسجيل «سكن لكل المصريين 3» إلكترونيا لمنخفضي ومتوسطي الدخل

انتهت مكاتب البريد المميكنة، خلال الأيام القليلة الماضية من استقبال المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، الراغبين في شراء كراسة شروط وسداد مقدم جدية الحجز لوحدات «سكن لكل المصريين 3»، بعدما أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن يوم الخميس الموافق 27 أكتوبر الجاري، آخر موعد لشراء كراسات شروط وسداد مقدم حجز الوحدات.

آخر موعد لتسجيل «سكن لكل المصريين 3» إلكترونيا

وتسهيلا على المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل في عملية الحجز الإلكتروني، وإتاحة الفرصة لهم للحصول على وحدة سكنية ضمن المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 3»، أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إمكانية التسجيل الإلكتروني لحجز وحدات سكن لكل المصريين 3، حتى 6 نوفمبر المقبل، وذلك فقط للمواطنين الذين قاموا بشراء كراسة الشروط وسددوا مقدم الحجز.

ويمكن لجميع المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، الذين حصلوا على كراسة الشروط وسددوا مقدم جدية الحجز، أن يقوموا بالتسجيل الإلكتروني لحجز وحدات سكن لكل المصريين 3، سواء من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وتسجيل حساب جديد أو من خلال زيارة الموقع الرسمي لبوابة مصر الرقمية.

منح فرصة للمواطنين في التسجيل والحجز الإلكتروني

وأتاح الصندوق إمكانية حجز شقق الإسكان المطروحة ضمن المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، من خلال زيارة بوابة مصر الرقمية، واتباع خطوات الحجز، كما هو الحال بالموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تسهيلاً على المواطنين عملية الحجز ورغبة في منح فرصة لكل المواطنين الراغبين في التسجيل والحجز الإلكتروني للشقق السكنية.

وجدير بالذكر، أن مبادرة «سكن لكل المصريين»، جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، داخل المدن الجديدة، بهدف توفير حياة كريمة.