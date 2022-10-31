توريد 52 ألف طن أرز شعير لشون البحيرة.. وإجراءات قانونية ضد المخالفين

يستمر مزارعو محافظة البحيرة في توريد محصول أرز الشعير للشون والمواقع المخصصة، وبلغ إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم الاثنين 51959 طنا، وذلك من إجمالي المساحة المنزرعة والتي تبلغ 174 ألفا و944 فدانا بنطاق المحافظة.

نقاط التجميع في أرز البحيرة

يشار إلى أن نقاط التجميع لاستلام أرز الشعير 20 نقطة، تقع بمراكز «المحمودية - إيتاي البارود - شبراخيت - الرحمانية - دمنهور - الدلنجات - كفر الدوار - إدكو - رشيد - النوبارية - أبو حمص - كوم حمادة - حوش عيسى»، بإجمالي سعة تخزينية 291 ألفا و700 طن.

وناشدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة المزارعين بسرعة توريد الكميات المطلوبة من الأرز المحلي المنتج لديهم، والالتزام بكل القرارات المنظمة.

اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين

وشددت نائب المحافظ على اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال الممتنعين عن التوريد، وفق قرارت وزير التموين والخاصة بتوريد حد أدنى طن أرز شعير لكل فدان منزرع أرز.

وأشارت إلى أنه سيُمنع عن المخالفين صرف الأسمدة أو المبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكافة أنواع الزراعات، طبقاً للمادة السابعة من قرار وزير التموين رقم 109 لسنة 2022، إضافة لـ 10 آلاف جنية للطن يسددها كل من لم يقم بتسليم الكمية المقررة.