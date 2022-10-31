غلق 6 منشآت وتحرير 103 محاضر في حملات مكبرة بالإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية حملات مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات والتأكد من عدم التلاعب بالأسعار وإزالة الإشغالات بأحياء المحافظة، وأسفرت عن تحرير 103 محاضر متنوعة وغلق وتشميع 6 منشآت والتحفظ على 296 حالة إشغال متنوع.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باستمرار حملات الرقابة على الأسواق والتأكد من ضبط الأسعار بالأسواق وإزالة كافة أشكال الإشغالات والتعديات والتصدي لأي ممارسات لاستغلال المواطنين والتواصل الدائم معهم.

منع الممارسات احتكارية

وشدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء على التأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر كافة السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية، والتواصل الدائم مع المواطنين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار أو يتسبب في إشغالات وتعديات بالشارع السكندري.

حملات على الأسواق بالإسكندرية

وتنفيذا لذلك، شنت وحدة التدخل السريع بالمحافظة، برئاسة اللواء عمرو عبد المنعم، والمهندس إسلام عودة، مدير المكتب الفني الهندسي، وأحمد عبد المجيد، مدير الإدارة العامة للمتابعة الميدانية بالمحافظة، وبالتنسيق مع حي شرق برئاسة الدكتورة رباب مدني، حملة مكبرة للتفتيش على الأسواق والمحلات للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين.

وشملت الحملة شارع النصر بمنطقة جرين بلازا وشارع 14 مايو بمنطقة سموحة وطريق المطار، وأسفرت عن تحرير 37 محضرا متنوعا وغلق وتشميع 6 منشآت والتحفظ على 146 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر بـ5 آلاف جنيه.

تحرير محاضر للمخالفين

وشهد حي وسط برئاسة عزة سعد، حملة مكبرة للتفتيش على الأسواق والمحال التجارية، شملت شوارع عبد القادر الغرياني ومحرم بك والرصافة ومنشا والعمدة والمرسي ومصطفى عبادة، وأسفرت عن تحرير 37 محضرا متنوعا و9 إنذارات وإعدام 20 كيلو منتجات غذائية متغيرة الخواص، والتحفظ على 28 كيلو لحوم ودواجن ومنتجات لحوم مجهولة المصدر، وتحريز 15 صنف أدوية مستوردة مهربة، وضبط 150 حالة إشغال متنوع و100 حاجز حديدي وفرض غرامات فورية تقدر بـ 7 آلاف جنيه.

ونفذ حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان، حملة مكبرة لمراقبة الأسعار بالأسواق والمحلات والتأكد من صلاحية السلع، استهدفت شوارع الأمير لؤلؤ والقفال والمكس، وأسفرت عن تحرير 5 محاضر تموين لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية.

تكثيف الرقابة على المحلات

وقام حي الجمرك برئاسة اللواء وليد البيلي، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية، للتأكد من عدم استغلال المواطنين، واستهدفت شارع القائد جوهر وصفر ورأس التين، وأسفرت عن تحرير 17 محضرا متنوعا، كما تم إعدام 14 كيلو من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك.

وواصل حي المنتزه ثان برئاسة هدى أبو كليلة، حملاته للتفتيش على الأسواق والمحلات والتأكد من ضبط الأسعار، شملت منطقة طوسون، وأسفرت عن اتخاذ الإجراءات القانوينة تجاه 7 منشآت لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية للعاملين بها.