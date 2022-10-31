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«الداخلية»: ضبط 65 ألف مخالفة مرورية متنوعة في 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
12:04 م | الإثنين 31 أكتوبر 2022
شرطة المرور ــ أرشيفية

شرطة المرور ــ أرشيفية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 64830 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

16316 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

598 مخالفة السير بدون تراخيص.

11 دراجة نارية مخالفة.

4 مخالفات موقف عشوائي.

10 مخالفات لشروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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بقلم محمد بركات