التحريات تكشف سبب حريق اندلع بقطعة أرض في أبو النمرس

تمكنت الحماية المدنية بالجيزة من إخماد حريق نشب في قطعة أرض مساحتها 1000 متر ومسقوفة بالجمالون تستخدم في تصنيع البلاستيك «غير مرخص»، دون وقوع إصابات في أبو النمرس.

بلاغ بالحريق

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقى اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، من اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة أنه ورد لمركز شرطة أبو النمرس بلاغ نجدة بنشوب اشتعال بقطعة أرض محاطة بسور دائرة المركز.

وبعمل التحريات اللازمة التي أشرف عليها العميد محمد مختار رئيس القطاع، تبين أن الاشتعال بقطعة أرض مساحتها ألف متر ومسقوفة بالجمالون تستخدم في تصنيع البلاستيك غير مرخص، ملك مواطن 45 سنة دائرة قسم شرطة الأهرام، ونشوب الحريق بالماكينات التي تستخدم لتدوير البلاستيك وكميات من البلاستيك.

سبب حريق قطعة أرض

جرت السيطرة على الحريق وإخماده بمعرفة القوات دون حدوث ثمة إصابات، وأن سبب الحريق راجع إلى ماس كهربائي بإحدى الوصلات، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة لإدارة المكان بدون ترخيص.