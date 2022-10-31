العثور على جثة شاب داخل منزله في ظروف غامضة بالفيوم.. شبهة جنائية

رائحة كريهة انبعثت من داخل أحد المنازل في قرية ترسا التابعة لمركز شرطة سنهور بمحافظة الفيوم، أفزعت أهالي القرية، فاشتبهوا في وجود شيئ مريب خاصة أنّ البيت يسكنه شاب مختفٍ منذ عدة أيام، ولم يخرج من المنزل على غير عادته، ما أثار شكوك الأهالي ودفعهم لإبلاغ الشرطة لفتح المنزل ومعرفة مصدر الرائحة.

وانتقلت قوة من مركز شرطة سنهور إلى مكان البلاغ، وجرى فتح باب الشقة بعد استئذان النيابة العامة، ليعثروا على جثة شاب في العقد الثالث من العمر متوفياً داخل منزله، ويُشتبه في وفاته جنائياً.

بلاغ بالعثور على جثة

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من الأجهزة الأمنية بمركز شرطة سنهور، يفيد العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، متوفياً داخل منزله بقرية ترسا بنطاق المركز، ويُشتبه في وفاته جنائياً.

وانتقلت قوة من مركز شرطة سنهور إلى مكان البلاغ بقرية ترسا، حيث تم العثور على جثة شاب، وتبينّ من المعاينة الأولية التي أجراها ضباط مباحث المركز أنّ الجثة لشاب يدعى «عيد.م.أ»، 36 سنة، وأنّه يشتبه في وفاته جنائياً.

نقل الجثة للمشرحة

وعلى الفور، دفع مرفق الإسعاف بمحافظة الفيوم، بسيارة إسعاف إلى مكان العثور على جثة الشاب، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة، وبيان أسباب الوفاة وتحديد وقتها، وتوضيح عما إذا كان هناك شبهة جنائية في وفاة الشاب من عدمه.

فريق بحث لحل اللغز

وأمر مدير أمن الفيوم، بتشكيل فريق بحث لحل لغز العثور على جثة شاب داخل منزله، وسرعة ضبط الجاني وتحديد أسباب وقوع الجريمة إذا تبينّ وجود شبهة جنائية في وفاة المجني عليه.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.