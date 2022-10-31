مصرع شاب دهسه قطار أثناء عبور مزلقان في مركز مطاي بالمنيا

لقي شخص مصرعه، اليوم الاثنين، حيث صدمه القطار أثناء عبور مزلقان، في مركز مطاي بشمال محافظة المنيا، وتم نقل جثته للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

قطار يدهس شخص أمام مزلقان في مطاي

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مباحث السكة الحديد، تتضمن مصرع شخص أثناء عبور مزلقان قرية الكفور التابعة لمركز مطاي في شمال المحافظة.

وبانتقال الأجهزة الأمنية والفحص، تبين أنه أثناء عبور سامح ممدوح، 21 عاما، مقيم بقرية لطف الله بمركز مطاي، مزلقان السكة الحديد أمام قرية الكفور صدمه القطار رقم 165 القادم من محافظة أسيوط في اتجاه القاهرة، ونتج عن ذلك وفاته.

نقل جثة المتوفى لمشرحة المستشفي العام

ونُقلت جثة المتوفى إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وطلبت تحريات إدارة البحث الجنائي حول ظروف وملابسات الحادث.

وشهدت المنيا، قبل أسبوعين، حادثا مماثلا، حيث لقي شخص مصرعه أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد في مركز سمالوط بشمال المحافظة، حيث صدمه قطار قادم من محافظات جنوب الصعيد ومتجه إلي القاهرة.