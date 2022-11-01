حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 1-11-2022 عاطفيا ومهنيا

برج الثور من الأبراج الشهيرة بتوافقها الشديد مع نظيراتها المائية والترابية، ويتميز مولود هذا البرج بالثقة بالنفس بشكل كبير، وأحيانا يصل إلى حد الغرور، ويتسم بحبه للمرأة الجميلة والرقيقة والعاطفية، خاصة أن رجل الثور شديد العاطفة والرومانسية، ويبحث عن هذا في شريكة حياته.

ومن خلال السطور التالية، تستعرض خبيرة الفلك والأبراج عبير، توقعاتها فيما يتعلق بـ حظك اليوم، لمواليد برج الثور اليوم، كما يلي:

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

وبالنسبة لحظك اليوم على الصعيد المهني، من المهم اليوم أن تلتزم الهدوء والتفكير الجيد مولود برج الثور، وحاول ألا تثير مشكلات أو أزمات مع المحيطين بك على الصعيد المهني، وأن تتحمل مسئولياتك بمنتهى الصبر والاهتمامات، وفق حظك اليوم لمواليد برج الثور.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

أكدت خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، القمر في وضع معاكس اليوم مولود برج الثور، وهذا سيزيد من حجم المسئوليات التي تقع على عاتقك، لذا عليك أن تسترخي وتفكر وتحلل جميع الأمور حتى تستطيع أن تحدد أولوياتك، ومن المهم اليوم أيضا أن تراجع نفسك بحيث تعلم ما ترغب به وما تسعد به فعلا، وفق حظك اليوم.