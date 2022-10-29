حظك اليوم برج العقرب السبت 29-10-2022 عاطفيا ومهنيا

يحافظ مولود برج العقرب على عمله المهني ويبذل قصارى جهده كي لا يفقده ويتقدم به لأعلى المناصب، كما يعرف عنه التركيز العالي والإصرار عندما يضع هدف أمامه يسعى للوصول إليه بشتى الطرق، ويستمر في العمل ويتغلب على كافة التحديات التي تقع في طريقه، ويتميز بقوة الشخصية والشجاعة التي يستطيعون بها التغلب على كافة التحديات والعراقيل، وهم يتمتعون بدرجة عالية من القوّة والجُرأة، وهم أشخاص يميلون إلى الرومانسية ويقدسون العلاقات كثيرا.

وفي السطور التالية، نوضح تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي اليوم السبت الموافق 29 أكتوبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

يقل تركيزك اليوم عند النظر للأمور حولك ومناقشتها، ومن المهم أن تكون لبقا وحريصا في أقوالك إذا أردت أن تؤثر في الآخرين، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج العقرب.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

أشارت خبيرة الأبراج والفلك، إلى تنافر القمر مع المريخ في منزلي المال اليوم مما يطالبك بالحذر في خطواتك وحجم إنفاقك للأموال، ويجب أن يكون حذرا عند الصرف ومراعاة حدود ميزانيتك وركز على تنظيم أفكارك ونفقاتك، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.