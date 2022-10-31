«راجاماك» للصناعات المغذية للأجهزة المنزلية: المناخ الاقتصادي في مصر قوي

قال المهندس تامر فهمي، شريك بشركة «راجاماك» للصناعات المغذية للأجهزة المنزلية إنَّ شركته تعمل في هذا المجال منذ عام 1999، موضحًا «إحنا أول ناس اقتحمنا المجال وبنصنع مكونات لجميع المصنعين المصريين، وبنصدّر جزء كبير من الإنتاج للبلاد اللي حوالينا وفي العالم كله، والسوق بتاع المكونات والصناعات المغذية والصناعات التكميلية سوق كبير».

الصين الشريك الاقتصادي الكبير لأوروبا

وأضاف «فهمي» أنَّ الصين تعتبر الشريك الاقتصادي الكبير لأوروبا، مضيفًا «لو إحنا قدرنا نصنع أو نتعمق في التصنيع المحلي، السوق الأوروبية مستنينا، السوق كبيرة جدا ولكن الإمكانيات مكانتش تسمح نكبر الصناعة دي، ولما مبادرة ابدأ انطلقت، قدمنا أفكارنا علشان نكبر السوق بتاعنا، والناس كانوا بيساعدوا بالأفكار والدعم».

الرخصة الذهبية «أمر عظيم للغاية»

وشرح أنَّ الرخصة الذهبية أمر عظيم، خصوصا أنَّه كان من المتعب استخراج الرخص والسجلات الصناعية، موضحًا أنَّ «الرئيس عبدالفتاح السيسي فتحها على كل الصناعات لمدة 3 أشهر، وهو أمر جيد للغاية، الصناعات الصغيرة أهم حاجة وهي اللي بتقوم الشغل، وأملنا كل حاجة تكون معمولة في مصر، والمناخ الاقتصادي المصري قوي جدا».