مسؤول بشركة أدوات صحية: نتعاون مع «ابدأ».. ونطمح إلى التصدير لكل دول العالم

قال المهندس سامح عبدالجواد نائب رئيس مجلس إدارة شركة جواد للأدوات الصحية، إنّ الشركة «بيزنس عائلي»، موضحًا أنه من الجيل الثالث للعائلة: «نحن المنتج المصري الوحيد الذي ينافس أي منتج أجنبي، وموجودون لدى أكبر وكلاء للأدوات الصحية والسيراميك في جمهورية مصر العربية».

وأضاف عبدالجواد، في تصريحات على هامش مشاركته في الملتقى الدولي الأول للصناعة: «نحن المنافس الأول لأي منتج أجنبي ونمنح ضمان مدى الحياة على جسم الخلاط، و80% تصنيع محلي و20% مستورد، ونستهدف أن تكون النسبة 100% تصنيع محلي».

وتابع: «دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لنا يجعلنا نتقدم إلى الأمام ونقوم بتنفيذ ابتكارات جديدة، لدينا فرصة كبيرة في ظل الظروف التي يتعرض لها العالم، الرئيس يبني البلد ويشجع الصناعة ويدعم المصنعين ويدعم المصدرين، وهو ما يمنح العالم إحساسا بأن مصر تنهض وأمامها مستقبل كبير».

وواصل: «شاركنا في مبادرة ابدأ، وسنكون المجموعة الثانية التي تتعاون مع الدولة في مصنع يصنع أجزاءً معينة من مدخلات الإنتاج، والطموح هو أن نصدر لكل دول العالم، وأن تكون مصر هي المصنع الرئيسي لصناعة الأدوات الصحية».