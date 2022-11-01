بعد ضبط 8 مراكز.. قانوني يوضح عقوبة إدارة مصحات لعلاج الإدمان دون ترخيص

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط 8 مراكز لعلاج الإدمان دون ترخيص بنطاق المحافظة، كما تم ضبط 7 أشخاص، من المشرفين على تلك المراكز، وأمرت النيابة العامة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، لذلك يتساءل الكثيرون عن مصير هؤلاء المشرفين والعقوبة القانونية المتوقعة لهم.

العقوبة القانونية المتوقعة للمتهمين

وتعليقا على ذلك، أوضح محمد جمال، المحامي بالنقض، أن فتح أو إدارة مركز طبي دون ترخيص، يعاقب عليه القانون بالحبس والغرامة، وذلك طبقا للمواد المنصوص عليها في قانون العقوبات.

وأضاف «جمال» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن عام واحد وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الحبس والغرامة

وتابع محمد جمال، أن كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز العامين وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يعاقب بالعقوبة نفسها الطبيب الذى أعار اسمه للحصول على الترخيص، فضلاً عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة، وإلغاء الترخيص الممنوح لها.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة تعود حينما دشنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، حملة أمنية تمكنت خلالها من ضبط 8 مراكز لعلاج الإدمان دون ترخيص بنطاق المحافظة، كما تم ضبط 7 أشخاص، من المشرفين على تلك المراكز، وتبين وجود العديد من المخالفات أبرزها عدم وجود ترخيص، وعدم وجود موافقة من الجهات المختصة، ومزاولة مهنة الطب البشرى دون ترخيص، وعدم اتباع سياسات مكافحة العدوى.