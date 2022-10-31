سُياح يشاركون في مهرجان الألوان بالغردقة.. «فرح ورقص وصور تذكارية»

شهدت شواطئ الغردقة مهرجان ألوان بمشاركة سائحين أجانب من حوالي 15 دولة أوربية، رقصوا على أنغام الموسيقى في جو ترفيهي وسط فرحتهم بالألوان، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية، ونشرها على صفحاتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وقال علاء الدين محمود مدير عام إحدي المنتجعات السياحية المنظمة لمهرجان الألوان، إنّ المهرجان تم إعداده على الشواطئ المفتوحة بمشاركة السياح الأجانب، واستخدام كميات كبيرة من الألوان المتنوعة، في جو ترفيهي بغرض إنعاش السياحة.

التقاط صور تذكارية

وأضاف أن السائحين عبروا عن سعادتهم وحرصوا على طلاء وجوههم وأجسامهم بالألوان المختلفة، والتقاط الصور التذكارية ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي مما يساهم في تنشيط السياحة، وعمل جذب سياحي لشواطئ الغردقة.

دلالة ألوان مهرجان السياحة

ومن جانبه أشار سعيد العتيق الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق سياحية، إلى أن مثل هذه المهرجانات نوع من الترفيه وتنشيط السياحة، لافتًا إلى أنها تُنظم بصفة أسبوعية.

وأوضح أن مهرجان الألوان دائمًا يلقى قبول لدى السائحين، مشيرًا إلى أن كل لون من الألوان له دلالة للسائح، فاللون الأصفر علامة السعادة والمعرفة والسلام، والأحمر لون الحب والعاطفة والخصوبة، والأزرق يرمز لتمثيل لون السماء والبحر.