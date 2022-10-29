رئيس شركة «بولي سيرف» للأسمدة: نتعاون مع مبادرة «ابدأ» في تصنيع مكونات الأعلاف

قال الدكتور شريف الجبلي رئيس شركة «بولي سيرف» للأسمدة والكيماويات، إن شركته تتعاون مع مبادرة «ابدأ» في تصنيع مكونات الأعلاف، إذ جرى تكوين شركة «ابدأ» للصناعات الكيماوية لإنتاج أحادي فوسفات الكالسيوم وثنائي فوسفات الكالسيوم، بمدنية جمصة الصناعية على مساحة 45 ألف متر.

وأضاف خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، المقام حاليا بمركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة الجديدة، أن هذا المشروع مبني على مكونات مصرية 100%، منها حامض الفوسفوريك الذي ينتج من الفوسفات المصري وكربونات الكالسيوم الموجودة في مصر بوفرة كبيرة.

وتابع بأن هذا المشروع سينتج نحو 150 ألف طن على 3 مراحل، واستثماراته حاليا تقدر بنحو مليار جنيه مصري، والفاتورة الاستيرادية 70 مليون دولار حاليا، والاستيراد من الخارج 70 ألف طن، وهو ما سيقلل الفاتورة الاستيرادية ويتيح فرصة للتصدير، لأن الخامات موجودة في مصر، وهو ما سيمنح قوة تنافسية للمنتج المصري، وسيوفر المشروع 200 فرصة عمل في البداية لأبناء الدقهلية ودمياط، مشددًا على أن مشروع «ابدأ» إضافة قوية للصناعة المصرية.

واختتم: «من المتوقع أن يبدأ الإنتاج في الربع الأول من 2024 ليكون باكورة مشروعاتنا الكيماوية مع شركة ابدأ، وكان هناك اجتماع مع الرئيس السيسي، في 18 نوفمبر الماضي بالنسبة لمشروع (الصودا آش)، وفي اليوم التالي جرى الاجتماع مع (ابدأ) والشركة القابضة للبتروكيماويات التابعة لوزارة البترول ومجموعة من المستثمرين المصريين، وبدء إجراءات إنشاء الصودا آش التي ستنتج حوالي 500 ألف طن سنويا بفاتورة استيرادية قدرها 200 مليون دولار، وبدأنا دراسة الجدوى من خلال شركة عالمية وستنتهي خلال الـ3 أو الـ4 أشهر المقبلة».