فيلم «فضل ونعمة» يحقق 164 ألف جنيه إيرادات بدور العرض أمس الأحد

نجاح كبير حققه فيلم «فضل ونعمة» بدور العرض منذ طرحه إذ حقق أمس، ما يقرب من 164 ألف جنيه، حسبما أكّد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

إجمالي إيرادات فيلم «فضل ونعمة»

واقترب إجمالي إيرادات فيلم فضل ونعمة من 12 مليون جنيه، خاصة أنَّ الفيلم مناسب لجميع الفئات العمرية، ويشير الفيلم بطريقة إنسانية إلى علاقة الآباء والأمهات بأبنائهم، خاصة في المشكلات التي تواجههم في سن المراهقة، والتجربة بقيادة مخرج العمل رامي إمام.

أبطال فيلم «فضل ونعمة»

الفيلم من بطولة كل من ماجد الكدواني وهند صبري ومحمود حافظ، ومحمد رضوان، وياسمينا العبد، والطفل إسماعيل أحمد الجندي، وسما إبراهيم، وبيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمد ممدوح، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

أحداث فيلم «فضل ونعمة»

تدور أحداث فيلم «فضل ونعمة» في إطار تشويقي كوميدي، حول علاقة الزوجين «فضل» و«نعمة» ولديهما طفلان ويحاولان فعل أي شيء من أجل أن يكونا فخورين بهما، ويتعرضان بطريقة خاطئة إلى الانضمام لعصابة توزع مخدرات.