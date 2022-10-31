أسيوط تستعد لمواجهة السيول بخطوات استباقية.. غرفة عمليات وخطوط ساخنة

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة؛ وحضور رؤساء الأجهزة التنفيذية والقطاعات وشركات المرافق، للوقوف على الاستعدادات النهائية لمجابهة الأمطار، والتأكيد على جاهزية القطاعات المختلفة ووضع آليات محددة وخطة استباقية للتعامل الفوري مع الأمطار أو حدوث سيول؛ تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية.

واستعرض الاجتماع الموقف التعبوي لكافة القطاعات ومدى الاستعداد والجاهزية لمواجهة أي تقلبات جوية خلال فصل الشتاء أو سقوط أمطار أو حدوث سيول، والتأكيد على جاهزيتها واستعدادها بوضع خطة ملائمة.

رفع حالة الاستعدادات القصوى

ووجه المحافظ، الأجهزة المعنية ورؤساء المراكز والأحياء ومديريات الخدمات والهيئات برفع حالة الاستعداد؛ لمواجهة الشتاء والتعامل الفوري مع أي تغييرات مناخية تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة، والتأكيد على ربط غرفة العمليات المركزية مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس على مدار اليوم، وإخطار الأحياء للتحرك السريع عند الضرورة؛ تجنبًا لوقوع أزمات.

كما أكد على ربط غرف عمليات الأحياء بغرفة العمليات المركزية للتعامل الفوري مع أي طارئ، وشدد على استمرار المتابعة الميدانية لجاهزية بالوعات وشبكات ومحطات الصرف الصحي ومعدات شفط المياه والأطقم العاملة عليها، والحرص على نظافة بالوعات الأمطار وتطهيرها دوريا من القمامة والأتربة.

تغطية أسلاك الكهرباء المكشوفة

وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق المستمر والتعاون بين القطاعات، والتنسيق مع شركة الكهرباء لمراجعة الأسلاك والكابلات المكشوفة وسرعة تغطيتها، حرصًا على حياة وسلامة المواطنين، ووجه وكيل وزارة الموارد المائية والري باستمرار مراجعة ومتابعة أعمال تطهير الترع والمصارف ومخرات السيول.

كما وجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمراجعة أماكن الإيواء والتأكد من جاهزيتها كسكن بديل، ومراجعة مخزون المساعدات الغذائية وتوفير الاحتياجات الأساسية والاستعداد للتعامل مع أي أزمات محتملة، وجه وكيل وزارة الصحة ومدير مرفق الاسعاف بالاستعداد وتجهيز كافة المستشفيات والوحدات الصحية لأي طوارئ.

الاستعداد لرفع تجمعات المياه

وكلف المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي تجهيز المعدات والمولدات الاحتياطية لروافع وطلمبات الشفط لسحب المياه من التجمعات مع جاهزية فرق التطهير ومتابعة المحطات بجميع مواقع العمل ووضع خطط للتعاون بين الهيئات المختلفة وإعداد فرق عمل تكون جاهزة ومستعدة على مدار الـ24 ساعة.

وأشار المحافظ إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة وتخصيص أرقام خطوط ساخنة لتلقي بلاغات شكاوى من المواطنين وهي 2135858/088 و2135727/ 088، على مدار 24 ساعة.