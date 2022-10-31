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«حدائق أكتوبر»: جاري استقبال سكان عشوائيات الجيزة بمشروع «السكن البديل»

كتب:

منة عبده
09:26 ص | الإثنين 31 أكتوبر 2022
مدينة حدائق أكتوبر.. صورة أرشيفية

مدينة حدائق أكتوبر.. صورة أرشيفية

كشف المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أن تنفيذ مشروع «السكن البديل» داخل المدينة، جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير وحدات سكنية آمنة لسكان المناطق العشوائية بمحافظة الجيزة، حيث تبلغ مساحة مشروع «السكن البديل»، داخل المدينة، نحو 60 فدانًا، ويتكون المشروع من 5 مداخل، ويستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين.

مشروع «السكن البديل» يضم نحو 2500 وحدة سكنية

وأشار رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أنّ مشروع «السكن البديل»، بالمدينة، يضم نحو 2500 وحدة سكنية، واستقبل نحو أكثر من 1070 أسرة، من سكان المناطق العشوائية بمحافظة الجيزة، وجاري استقبال الأسر بشكل يومي وتسكينها على الفور داخل الوحدات السكنية المخصصة لهم، وهي وحدات كاملة التشطيب والمرافق. 

وأوضح رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أن اختيار سكان المناطق العشوائية، بمشروع «السكن البديل» في المدينة، من اختصاصات محافظة الجيزة، ومن ثم على الجهاز تسليمهم الوحدات السكنية المخصصة لهم، ونقلهم إليها. 

كما أشار رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، إلى أن العمارات السكنية داخل مشروع السكن البديل، تتميز بنموذج الإسكان الاجتماعي ذو طابع حديث بالمدينة، كما يربط مشروع السكن البديل بين طريق الواحات وطريق الفيوم.

مشروع «الإسكان المتوسط» يضم نحو 5000 وحدة سكنية

ونوه «مصطفى» إلى أن المدينة تشهد عددًا من المشروعات الجارية، يجري تنفيذها خلال هذه الفترة، ومنها مشروع وحدات الإسكان المتوسط، والجاري العمل بها، ومن المخطط أن يضم المشروع نحو 5000 وحدة سكنية، والتي تتمثل في مشروعات «سكن مصر، ودار مصر، وجنة».

كما نوه رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر إلى أن نسبة إنجاز وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بلغت 90%، وجار البدء في تنفيذ عدد آخر من الوحدات السكنية، ضمن المبادرة، والتي تستهدف المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل. 

 

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.